В регионе проводится постоянная профилактическая работа, направленная на сокращение количества горе-папаш, которые не желают кормить своих детей. В ней участвуют также прокуратура и департамент по исполнению судебных актов. В постоянную практику вошли акции «Заплати ­алименты». Плакаты с таким призывом размещаются в торговых домах, общественном транспорте, поликлиниках, филиалах банков. Эффективно работают запрет на выезд отцов-бег­лецов за рубеж и штрафы. Но чаще всего папы-кукушки ссылаются на полное отсутствие источника заработка.

После ярмарки этот довод стал еще более неубедительным. Вакансии на ней предлагали 25 предприятий и компаний. Большим спросом пользуются рабочие специальности: электрики, слесари, водители, кузнецы, грузчики. Требуются также инженерно-технические работники. Организаторы ярмарки считают, что теперь «уклонистов» станет гораздо меньше.