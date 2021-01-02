Спорт
Алимханулы предложил свою кандидатуру вместо Головкина на бой с чемпионом
Казахстанец Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) предложил свою кандидатуру на бой с Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz
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Японский боксер после ухода мексиканца Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) из среднего веса
остался единственным чемпионом по линии WBA и может проводить объединительные бои.
При этом Мурата называется одним из вероятных соперников для следующего боя Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Алимханулы же владеет второстепенными поясами WBO Global и WBC Continental Americas
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"160 фунтов. WBA Super? Боб Арум и Top Rank, давайте сделаем это. "Казахский стиль“ против Мураты", - написал Алимханулы в своем Twitter
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