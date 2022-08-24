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Спорт
Алимханулы сделал громкое заявление

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (12-0, 8 KO) опубликовал пост в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"В следующем году, когда я получу все четыре пояса, я буду драться во втором среднем весе" - заявил казахстанец.

Как известно, американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) отказался от чемпионского титула WBO в среднем весе, перейдя во второй средний вес и тем самым уклонившись от поединка с Жанибеком. Как видим, Алимханулы намерен его преследовать и в этом дивизионе.

Уже в ближайшее время Алимханулы получит статус полноправного чемпиона мира WBO.

Пока что действующий обладатель данного титула Деметриус Андраде объявил о намерении освободить пояс и перейти во второй средний вес. Как пояснил известный обозреватель Дэн Рафаэль, процедура повышения Алимханулы является сущей формальностью.

"Как только Андраде официально освободит титул, Алимханулы (12-0, 8 KO), 29-летний участник Олимпийских игр 2016 года из Казахстана, будет повышен до звания полноправного чемпиона. Он завоевал вакантный "временный" пояс, одержав сокрушительную победу во втором раунде над Дэнни Дигнумом 21 мая в Лас-Вегасе", — написал Рафаэль в своей колонке.

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