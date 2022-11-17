Алимханулы временно отстранили от боев

Атлетическая комиссия штата Невада наложила ограничения на чемпиона мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) 13 ноября в Лас-Вегасе провел первую защиту своего титула в бою с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО). Поединок завершился победой Алимханулы единогласным судейским вердиктом.

После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на боксеров ограничения.

Так, Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря текущего года, а Бентли сможет вернуться на ринг не раньше 28 числа следующего месяца.

Данная мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления бойцов.

Напомним, что противостояние с Бентли было для Жанибека первой защитой титула, которая носила добровольный характер.