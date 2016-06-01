​Алиса заговорила на казахском

«За предыдущие пять лет ассоциация «Болашак» совместно с компанией MARWIN перевели с английского на государственный язык уже 15 голливудских блокбастеров, – сказал аким. – Из них три фильма предназначены для детей. Такие проекты способствуют пропаганде государственного языка в молодежной среде».

Новое захватывающее приключение Disney «Алиса в Зазеркалье» подарит зрителям долгожданную встречу с полюбившимися героями, вышедшими из-под пера Льюиса Кэрролла. Алисе предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и удивительных открытий, чтобы спасти своего друга Безумного Шляпника. Яркие персонажи вновь оживают благодаря звездной команде из фильма «Алиса в Стране Чудес».

Режиссер картины – Джеймс Бобин, привнесший свой собственный взгляд на мир, созданный Тимом Бертоном в фильме «Алиса в Стране Чудес». Сценарий фильма написан Линдой Вулвертон на основе персонажей, придуманных Льюисом Кэрроллом. Режиссер казахского дубляжа Айжан Жамшитова ранее участвовала в дубляже таких фильмов, как «Джунгли кітабы», «Золушка», «Малефисента», анимационного фильма «Тачки» и других. К созданию казахскоязычной версии картины было привлечено свыше 20 казахстанских актеров. Отметим, что предпоказ прошел при поддержке партии «Нур Отан».