​Алиса заговорила по-казахски

Это уже пятнадцатая голливудская картина, переведенная на государственный язык. К работе над ней было привлечено свыше 20 казахстанских актеров. Режиссером дубляжа «Алисы в Зазеркалье» выступила Айжан Жамшитова, ранее участвовавшая в озвучивании на казахский язык таких фильмов, как «Джунгли кітабы», «Золушка», «Малефисента», анимационного фильма «Тачки» и других.

Инициатором дубляжа голливудских фильмов на казахский язык стал аким Алматы, почетный член совета ассоциации «Болашақ» Бауыржан Байбек. Проект «Мейірімділік шуағы» посвящен благотворительной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В его рамках регулярно организовываются культурно-развлекательные и образовательные мероприя­тия. Спонсорами проекта выступают предприниматели Алматы и стипендиаты программы «Болашақ».