Алишер Каримов на "Новой волне-2014" в первый день занял второе место

В Латвии в городе-курорте Юрмале завершился первый конкурсный день 13-ого Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2014", сообщает ИТАР-ТАСС.

По итогам первого дня казахстанский певец Алишер Каримов делит второе место с двумя другими конкурсантами - певцами из Украины Викторией Петрик и Вячеславом Рыбиковым. Каждый из них набрал по 73 балла. На третьем месте конкурсант из России Нодар Ревия, заработавший 72 балла.

В лидеры музыкального состязания, набрав 79 баллов, вырвалась Нуца Бузаладзе из Грузии. Конкурсанты боролись в категории "мировой хит".

Конкурс "Новая волна 2014" стартовал на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари" 22 июля и продлится до 27 июля. В этом году в нем принимают участие 16 молодых певцов из 13 стран мира - Армении, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, США и Украины. Участники конкурса соревнуются в трех категориях - "хит страны", "мировой хит" и оригинальная песня, написанная специально для этого музыкального смотра. По итогам состязания будут вручены три "Хрустальных волны" и денежные награды, а также приз зрительских симпатий и другие награды от спонсоров фестиваля.

Россию на "Новой волне" в этом году представляют Юлия Плаксина и Нодар Ревия, а также группа "О'Gенри".

Среди членов жюри Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Филипп Киркоров. Председателем жюри является российский композитор Игорь Крутой.