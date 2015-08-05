Алишер Каримов посвятил клип 550-летию Казахского ханства

Популярный казахстанский исполнитель Алишер Каримов снимает новый музыкальный клип, посвященный юбилею Казахского ханства. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА AlmatyNews
.
"Я самый счастливый человек в мире, потому что я родился в самой лучшей стране мира! У нас живет более 100 национальностей, и всем здесь хорошо и спокойно! Совсем скоро выйдет мое новое видео о любимом Казахстане, которое я посвятил Году Ассамблеи народа Казахстана и 550-летию Казахского ханства!" – написал Каримов.
Рабочее название клипа – "Бірлігіміз жарасқан, көз тимесін еліме!", уточнил он.