Алишер Каримов занял 4-е место во второй конкурсный день "Новой волны"

Культура
Фото с сайта radio7.kz

Алишер Каримов, представляющий Казахстан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2014", по итогам второго дня занял 4-е место и набрал в сумме 143 балла, передает Kazpravda.kz.

Казахстанский исполнитель выступил пятнадцатым и исполнил в дуэте с обладательницей 2-го места "Новой волны-2010" – украинской певицей Татьяной Ширко – композицию "Исповедь любви".

Лидером двух этапов конкурса стала грузинская певица Нуца Бузаладзе, которая заработала 151 балл. На 2-м месте по-прежнему украинцы Вячеслав Рыбиков и Виктория Петрик со 150 баллами. Замыкает тройку конкурсантка из России Юлия Пласкина. Алишер Каримов делит 4-е место с армянской исполнительницей Соной Рубенян.

В завершающий день казахстанец будет покорять жюри своей новой песней "Әрине", которую специально для конкурса написали молодой поэт Талант Аргынгали и композитор Галымбек Исмбергенов.

Напомним, в первый день Каримов вошел в тройку лидеров и разделил 2-е место с певцами из Украины Викторией Петрик и Вячеславом Рыбиковым.

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