Алия Назарбаева сыграет внучку Тамерлана

Алия Назарбаева исполнит роль Рабии Султан-Бегим, дочери Улугбека, внучки Тамерлана в киноэпопее "Казахское ханство". Об этом сообщил режиссер Рустем Абдрашов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vласть.
"Да, это правда. Пока еще у нас с ней только пробы были. Съемки еще предстоят. Не могу точно сказать когда, от графика зависит", – подтвердил режиссер.
Инициатива приглашения Назарбаевой в картину принадлежит самому Абдрашову: "Она в последнее время очень интересуется кино, потом я в журнале увидел ее интервью, и мне показалось, что стоит попробовать. Думаю, справится".
По словам режиссера, съемки сцен с Алией Назарбаевой продут в районе Капшагая, ближе к декабрю.
Кроме того, режиссер сообщил, что на данный момент отснято 45% материала.
Напомним, что фабула и художественные детали киноэпопеи прорабатывались командой писателей и драматургов, среди которых Смагул Елубаев и Тимур Жаксылыков.
При написании сценария использовалась историческая и художественная литература, в том числе первая часть романа "Кочевники" Ильяса Есенберлина. Сюжетная линия выстраивается с момента основания ханства в 1465 году Жанибеком и Кереем вплоть до 1512 года, когда к власти пришел уже хан Касым.
Первый сезон будет состоять из 10 серий.
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В первых числа ноября авторы фильма запустили в Сеть четырехминутный ролик.