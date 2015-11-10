Алия Назарбаева сыграет внучку Тамерлана

Культура
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Ксения Воронина
Фото с сайта reactor.inform.kz
Алия Назарбаева исполнит роль Рабии Султан-Бегим, дочери Улугбека, внучки Тамерлана в киноэпопее "Казахское ханство". Об этом сообщил режиссер Рустем Абдрашов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vласть.

"Да, это правда. Пока еще у нас с ней только пробы были. Съемки еще предстоят. Не могу точно сказать когда, от графика зависит", – подтвердил режиссер.

Инициатива приглашения Назарбаевой в картину принадлежит самому Абдрашову: "Она в последнее время очень интересуется кино, потом я в журнале увидел ее интервью, и мне показалось, что стоит попробовать. Думаю, справится".

По словам режиссера, съемки сцен с Алией Назарбаевой продут в районе Капшагая, ближе к декабрю.

Кроме того, режиссер сообщил, что на данный момент отснято 45% материала.

Напомним, что фабула и художественные детали киноэпопеи прорабатывались командой писателей и драматургов, среди которых Смагул Елубаев и Тимур Жаксылыков.

При написании сценария использовалась историческая и художественная литература, в том числе первая часть романа "Кочевники" Ильяса Есенберлина. Сюжетная линия выстраивается с момента основания ханства в 1465 году Жанибеком и Кереем вплоть до 1512 года, когда к власти пришел уже хан Касым.

Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Напомним, любой казахстанец может помочь профинансировать проект с помощью краудфандинга. Для этого нужно зайти на сайт qazaqeli550.kz.

В первых числа ноября авторы фильма запустили в Сеть четырехминутный ролик.

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