Это его шестой титул в 2026-м, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

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Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале итогового турнира ATP – 6:2, 7:6(7). Он отыграл тройной сетбол на тай-брейке.

Счет в личных встречах стал 8:6 в пользу третьей ракетки мира.

Испанец второй год подряд сыграл в финале итогового – в 2025-м он уступил Яннику Синнеру.

Алькарас – третий испанец, выигравший итоговый, после Мануэля Орантеса в 1976-м и Алекса Корретхи в 1998-м. Он также стал четвертым теннисистом в истории, который выиграл все четыре турнира «Большого шлема» и итоговый, после Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Кроме того, Алькарас стал третьим испанцем, выигравшим 30 титулов в Открытой эре, после Рафаэля Надаля (92) и Орантеса (34). Среди действующих теннисистов больше титулов только у Джоковича (102), столько же – у Синнера.

Алькарас выиграл 14-й матч подряд – ранее он взял титулы в Вене и Париже. У него 25 побед в 27 матчах после травмы запястья. В Турине он взял шестой титул в сезоне и 30-й в карьере.