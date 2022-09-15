Алкоголь известных марок подделывали в Усть-Каменогорске

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области ликвидировал подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Житель города Усть-Каменогорска в арендованном складском помещении изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкоголь популярных марок.

«В ходе обыска изъято почти 18 тысяч бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3 500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции», – детализировали в агентстве.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден. Вещественные доказательства подлежат уничтожению.