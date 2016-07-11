Общество
Алкоголь на спасательные свистки будут менять на пляжах Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске отдыхающим на пляже предложат обменять спиртное на спасательный свисток, сообщает yk-news.kz.

15 июля в три часа дня – в час пик – на берегу котлована у Комбината нерудных материалов сотрудники УЧС проведут акцию "Трезвый пляж".

"Мы постараемся обменять у отдыхающих спиртное на спасательный свисток. Именно он поможет купающимся сигнализировать в случае беды", – сообщили в пресс-службе УЧС.

Согласно статистике спасателей, основной процент погибших на воде – купающиеся в нетрезвом виде люди.

К проведению акции подключатся сотрудники Местной полицейской службы и водолазы ВРАОСО. Более того, специалисты Центра медицины катастроф проведут для отдыхающих мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи захлебнувшимся.

Напомним, 8 июля на заседании Правительства Карим Масимов поинтересовался у главы МВД предпринимаемыми мерами безопасности на водоемах страны из-за участившихся случаев с утоплением.

"Надо вам с акимами областей отработать этот вопрос. В общем, за этим вопросом надо следить, потому что он так на втором плане проходит, а потом люди гибнут", – поручил премьер Калмуханбету Касымову.

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