Алкоголь на спасательные свистки будут менять на пляжах Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске отдыхающим на пляже предложат обменять спиртное на спасательный свисток, сообщает yk-news.kz.
15 июля в три часа дня – в час пик – на берегу котлована у Комбината нерудных материалов сотрудники УЧС проведут акцию "Трезвый пляж".
"Мы постараемся обменять у отдыхающих спиртное на спасательный свисток. Именно он поможет купающимся сигнализировать в случае беды", – сообщили в пресс-службе УЧС.
Согласно статистике спасателей, основной процент погибших на воде – купающиеся в нетрезвом виде люди.
К проведению акции подключатся сотрудники Местной полицейской службы и водолазы ВРАОСО. Более того, специалисты Центра медицины катастроф проведут для отдыхающих мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи захлебнувшимся.
Напомним, 8 июля на заседании Правительства Карим Масимов поинтересовался у главы МВД предпринимаемыми мерами безопасности на водоемах страны из-за участившихся случаев с утоплением.
"Надо вам с акимами областей отработать этот вопрос. В общем, за этим вопросом надо следить, потому что он так на втором плане проходит, а потом люди гибнут", – поручил премьер Калмуханбету Касымову.