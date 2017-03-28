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​Алкоголь подпольного разлива

Сергей Горбунов, Павлодарская область

Нарушений фиксируется немало. Вот лишь недавний факт, зарегистрированный в Экибастузе.

Полицейские остановили автомашину марки «Ниссан», которой управлял 22-летний водитель. В ходе осмотра в ней было обнаружено девять пластиковых бутылей емкостью пять литров с алкогольной продукцией.

Выясняя происхождение «левого» спиртного, оперативники вышли на 56-летнего экибастузца, в помещении недостроенного дома которого были обнаружены около трех тысяч бутылок водки, из них 279 – без акцизных марок, а также шланги, воронки, упаковочная прозрачная пленка и другие приспособления для разлива. По факту незаконной предпринимательской деятельности проводится досудебное расследование по статье 214 часть 1 УК РК.

И это не единичный случай. Ранее сотрудники полиции при досмотре автомашины «Фольксваген» под управлением жителя области обнаружили 200 бутылок суррогатного алкоголя без соответствующих документов. Также на КП «Акжол» полицейскими задержана автомашина «Лада-2121», водитель которой, 53-летний павлодарец, перевозил 40 бутылок спирта (200 лит­ров) без соответствующих документов.

Все задержанные привлечены к административной ответственности. Кроме того, с начала года выявлено 10 фактов реализации алкогольной продукции в комбинированной полимерной таре. Привлечены к уголовной ответственности и осуждены восемь человек.

Имеются в области и другие примеры борьбы с незаконной реализацией спиртных напитков. Так, за прошедшие месяцы текущего года сотрудники областного департамента государственных доходов прикрыли два подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя. Суд уже вынес приговор павлодарцу, который у себя дома изготавливал водку и коньяк. Мужчина сам разливал и маркировал продукцию поддельными учетно-контрольными марками, а затем сбывал ее в магазины Павлодара. Суд № 2 Павлодара приговорил его к полутора годам ограничения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года.

Еще один подпольный цех служба экономических расследований прикрыла в начале марта в одном из домов частного сектора областного центра. Хозяин подворья подделывал несколько марок популярных сортов водки, причем с размахом. Из дома изъято 5 780 бутылок. Расследование этого дела окончено и передано в прокуратуру для изучения и направления в суд. 

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