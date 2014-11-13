Алкоголь в малых дозах оказался полезен лишь для 15 процентов человечества

Асель Есетова
Только у этой группы людей есть ген CETP TaqIB, который стимулирует выработку "хорошего холестерина". Это вещество не откладывается в стенках сосудов и помогает выводить жиры из организма. Об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые посмотрели, как потребляют алкоголь 618 шведов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и 3 000 здоровых участников.

По словам Дага Телле (Dag Thelle), профессора Гётеборгского университета, новое исследование опровергает широко распространенное мнение о пользе умеренного потребления алкоголя для здоровья.

Ни алкоголь в скромных дозах, ни ген сами по себе не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила коллега Телле Лаурен Лисснер (Lauren Lissner). Только комбинация этих двух компонентов может значительно сократить такой риск.

Исследователи объясняют полученные выводы двумя гипотезами. Согласно первой, алкоголь увеличивает выработку полезного холестерина, которого особенно много у носителей CETP TaqIB. Этот ген отвечает за выработку белка CETP, который положительно влияет на уровень "хорошего" холестерина. Также возможно, что в алкоголе могут содержаться полезные антиоксиданты с защитными свойствами.

