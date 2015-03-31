Алкогольное дело Свежий выпуск 876 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Приговор вынесен Южно-Казахстанским межрайонным специализированным судом по уголовным делам. На скамье подсудимых оказались десять человек. Все они признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Среди осужденных – директор винно-водочного завода ТОО «Vin House», частный предприниматель, бухгалтер крупного оптово-розничного центра «Фиркан» и семь бывших сотрудников налогового комитета.

По информации судьи Абинура Карабаева, именно на заводе ТОО «Vin House» была создана организованная преступная группировка. Здесь в течение 2012 и 2013 годов производили неучтенную алкогольную продукцию, а затем реализовывали ее через торговую сеть по поддельным акцизным маркам в других регионах Казахстана.

В ходе следствия установлено, что ОПГ своей преступной деятельностью нанесла ущерб государству на сумму 77 млн. тенге. Сумма достаточно солидная. Отсюда и наказание, которое по приговору суда понесли подсудимые. Директор завода ТОО «Vin House» осужден к 8,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. Частный предприниматель из Уральска приговорен к семи годам за реализацию продукции с поддельными акцизными марками. Бухгалтер ТОО «Фиркан» осуждена на пять лет, но суд принял во внимание тот факт, что женщина ждет ребенка и отсрочил исполнение наказания.

Шесть сотрудников налоговой инспекции, проходивших по уголовному делу, признаны виновными в халатном выполнении служебных обязанностей. Все они приговорены к ограничению свободы сроком на один год. Еще один экс-специалист налогового комитета должен будет выплатить штраф в размере 100 МРП.