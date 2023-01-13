Алкогольное «подполье»

Изъятие нелицензионной табачной и алкогольной продукции стало результатом оперативно-розыскных мероприятий департамента экономических расследований по области Улытау совместно с областным департаментом государственных доходов. Работу оперативников координировала прокуратура.

Жезказганца изобличили в незаконной предпринимательской деятельности еще в конце декабря 2022 года. Установлено, что он занимался хранением, перевозкой и реализацией алкогольной и табачной продукции в значительных размерах, притом без соответствующей лицензии и регистрации. По данному факту ДЭР было зарегистрировано досудебное расследование по статье «Незаконное предпринимательство».

Установлено также, что этот человек не состоял на учете в органах налоговой службы как предприниматель, разрешительных документов на реализацию алкогольной и табачной продукции не имел.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту его проживания, а также в арендуемых им складских помещениях. В результате обнаружено и изъято более 8 855 литров готовой к реализации алкогольной продукции, разлитой в пластиковые пятилитровые бутылки без учетно-контрольных марок и цифровой маркировки, а также 5,8 тыс. пачек табачной продукции. Общая стоимость изъятой из теневого оборота продукции составила свыше 20 млн тенге.