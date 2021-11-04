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Алкогольный цех в… кафе
Любовь Доброта

Подпольный цех выявили сот­рудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Криминальный бизнес организовал 28-летний житель города, использовав помещение кафе, расположенное по улице Дербес.

Цех работал с размахом. Проверяющие нагрянули в то время, когда шел «технологический» процесс. Они изъяли одну тысячу бутылок готовой к реализации алкогольной продукции. Ее разливали с одной емкости, но это не помешало обеспечивать ассортиментное разнообразие. На бутылки наклеивали этикетки с шестью разными наименования­ми водки, пользующейся спросом на потребительском рынке. И каждую из них, как и положено, снабжали учетно-контрольными марками. Естественно, поддельными. Но это не сказывалось на реализации популярной суррогатной продукции. В цехе также обнаружено 1 200 литров спиртосодержащей жидкости, готовой к розливу в бутылки.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность, предполагающая наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выяв­лены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято порядка 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч учетно-контроль­ных марок. За каждым из этих фактов стоит не просто колоссальный экономический ущерб государству, но и серьезная угроза здоровью граждан.

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