Алкоголя стали продавать вдвое больше в Казахстане

В 2022 году объемы продаж алкоголя достигли рекордных показателей, и по сравнению с прошлым годом увеличились на 90%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz .

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Лидерами рынка стали водка и ликеро-водочные изделия. Их продажи в натуральном выражении увеличились более чем в два раза: с 44,2 млн. до 90,1 млн. литров.

Гораздо меньше в Казахстане употребляют спирт и коньяк, однако эти позиции также показали рост продаж. Снизилась популярность вина, шампанского и пива. Так, в прошлом году вина купили меньше на 26,9%, шампанского — на 28%, пива — на 1,9%.