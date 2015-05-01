Аллея казахстанского героя в столице Молдовы

Светлана ЖАМАЛИТДИНОВА, Аксу
фото предоставлено газетой «Новый путь»
Земляки Канаша Камзина также побывали в селе Гура-Быкулуй, в районе которого семьдесят один год назад, 14 апреля 1944 года, в рукопашной схватке с врагом погиб Канаш Камзин. Здесь они посетили мемориальный комплекс, где у обелиска на плитах из черного мрамора высечены фамилии восемнадцати Героев Советского Союза, в том числе Канаша Камзина, удостоенных этого звания за форсирование реки Днестр и взятие господствующих высот в районе села Гура-Быкулуй. Побывали аксусцы в лицее, на здании которого установлена мемориальная доска памяти героя-казахстанца, а в зале Боевой славы оформлен посвященный ему уголок. Прошлись по центральной улице села, носящей имя Канаша Камзина. В сельском музее есть отдельная комната, экспозиция которой повествует о периоде Великой Отечественной войны, теперь здесь будет храниться капсула с казахстанской землей, привезенной с родины героя.
В дар музею делегация города Аксу передала портрет Канаша Камзина, написанный одним из казахстанских художников. А также альбом о Канаше Камзине. Главе мэрии села Гура-Быкулуй Иону Лапикусу за сохранение памяти о нашем героическом земляке накинули на плечи роскошный чапан – подарок от акима города Аксу Кайрата Нукенова.
В завершение гости из Аксу дали в селе Гура-Быкулуй поминальный обед в честь Героя Советского Союза Канаша Камзина.

