Аллея в честь спасателей

Выступая перед участниками мероприятия, руководители департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области и ветераны организации подчерк­нули значимость работы спасателей, их готовность оперативно реагировать на ЧС, защищать население и оказывать помощь людям в трудную минуту. Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов службы, чей профессиональный опыт и преданность делу стали примером для молодого поколения.

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение сотрудников и ветеранов отрас­ли, отличившихся добросовестным исполнением служебных обязанностей и значительным вкладом в обеспечение безопас­ности граждан.

Сегодня в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестана трудятся 150 сотрудников. Для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий задействованы 30 единиц специальной техники.

Открытие Аллеи спасателей стало не только частью праздничных мероприятий, но и важным­ напоминанием о ценности человеческой жизни, мужестве и профессиональном долге. Такие места помогают сохранить память о самоотверженном труде спасателей,­ воспитывают уважение к профессии и укрепляют понимание того, насколько важны ответственность, взаимовыручка и готовность прийти на помощь.