​Аллея. Вечер. Джаз

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Каждый субботний вечер на аллее Esentai Square алматинцы и гости города могут насладиться замечательной музыкой, которую исполняют лучшие музыканты страны. Так, в августе поклонников джаза порадуют этноджаз-дуэт братьев Нурмолдаевых ST brothers, певица Жанна Орынбасарова с группой Jazz Session, а также группа Steps с фронтменом Гаухар Сатаровой. Эти артисты неизменно дарят незабываемые эмоции и положительное настроение, позволяют ощутить особые ритмы, присущие только джазу.

– Мир музыки разнообразен, а джаз уникален тем, что впитал в себя различные стили и культуры, – говорит арт-директор проекта Esentai Summer Jazz Жанна Орынбасарова. – Именно поэтому джаз покоряет сердца с первых секунд звучания.

В этом месяце у его поклонников будет возможность услышать стили этно, джаз-фанк, фьюжн, джаз-рок... И конечно же, прозвучит традиционный джаз, каждый раз поражающий своей мелодичностью и гармоничностью. Артисты демонстрируют и еще одну черту джаза, залог его вечной молодости – импровизацию, а также неповторимое индивидуальное и жизнерадостное исполнение.

Джаз особенно интересно прозвучит под открытым небом, считает Жанна. Наша природа, вечернее небо Алматы и джаз очень красивы и феноменально дополняют друг друга. Вход на все концерты, которые продолжатся до конца сентября, традицион­но бесплатный.

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