Аллилуйя, маракуйя!

В Ботаническом саду Петропавловска непривычно рано зацвела пассифлора кубинская, она же – маракуйя.

Необыкновенную красоту растению придают крупные цветки многоуровневой формы, напоминающей корону. Маракуйи бывают белыми, голубыми, фиолетовыми и красными. У них приятный аромат.

В 1610 году описание растению дал монах Жакомо Босио, указав на то, что строение цветков пассифлоры является наглядным символом страстей Христовых во время распятия. Три рыльца пестика символизируют три гвоздя, которыми прибили Христа к кресту. Вокруг пестика терновый венец, тычинки – это как бы раны, а острые листья – пики, которыми пронзали тело мессии.

Директор Ботанического сада Артур Рязапов надеется, что в этом году пассифлора сумеет принести плоды, поскольку зацвела в конце весны, а не в конце лета, как это было раньше.