Альма-матер генералов

Еще десять-пятнадцать лет назад такого ажиотажа не наблюдалось. Причин популярности ратного труда много: надлежащее патриотическое воспитание молодежи, повышение имиджа воинской службы, заботливое отношение государства к нуж­дам военных и их семей. Из легендарной кузницы офицерских кадров с полувековой историей – Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова (ВИСВ) – вышли более 14 тыс. офицеров для воинских формирований Республики Казахстан и государств – членов ОДКБ. Выпускники ВИСВ имели и имеют высшие чины в Казах­стане и далеко за его пределами.

Воспитание курсантов – стратегическая задача, поэтому к отбору абитуриентов подход особый. Будущих офицеров изучают буквально под лупой.

– За более чем пятидесятилетнюю историю существования вуза высшего офицерского воинского звания «генерал» удостоен 81 выпускник, в том числе двоим выпускникам присвоено звание «генерал армии», пяти – «генерал-полковник», 11 человек получили звание «генерал-лейтенант» и 63 – звание «генерал-майор», – рассказывает полковник Бауыржан Ибатулин, начальник ВИСВ им. С. Нурмагамбетова. – Многие наши выпускники показали свой профессионализм при ведении боевых действий в локальных конфликтах и миротворческих миссиях на территориях зарубежных государств, награждены боевыми орденами и медалями. Среди них три Героя Советского Союза, семь Героев Российской Федерации, три Героя стран СНГ. Институт готовит офицеров для Вооруженных сил и других силовых структур Республики Казахстан по 14 квалификациям.

За достижениями и романтическим ореолом, который давно окружает выпускников института, стоит абсолютно армейская дисциплина. Повседневная жизнь курсантов подчинена строгому распорядку дня. Воинский быт регламентируется уставами, приказами от подъема и до отбоя. Он отличается от условий «на граж­данке» прежде всего тем, что по своей сущности и функциям призван и в мирное время воспитывать у будущих офицеров такие качества, которые позволят им стойко переносить все тяготы армейских будней.

– Конечно, в идеале настоящему мужчине воинский быт не в тягость, – говорит полковник Жанибек Саргазин, заместитель начальника института по учебной и научной работе. – Но это та картина, к которой мы стремимся, а чтобы ее достичь, приходится прилагать невероятные усилия. Молодежь сейчас разносторонне развитая, на порядок более продвинутая, чем наше поколение. Однако, хоть и приходят ребята по своему желанию, им, привыкшим к домашнему комфорту, первое время очень трудно. Но что интересно, абсолютно все выпускники, покидая стены альма-матер, благодарят своих наставников за обучение и воспитание.

Особых условий в институте не предусмотрено ни для кого. Сачкануть или получить освобож­дение от физкультуры тут не удастся. Практика – важнейший этап обучения, и все без исключения ходят в наряды, назначаемые для поддержания внутреннего порядка. Курсанты всех четырех курсов регулярно «выходят в поле». В учебном центре института в полевых условиях они закрепляют на практике полученные теоретические знания, выполняют упражнения учебных стрельб, обучаются правильному использованию возможнос­тей вооружения боевых машин, уверенному управлению огнем отделения, взвода, роты в бою, закрепляют знание устройств и правила их эксплуатации.

Студенческие годы для многих современных гражданских учащихся теряют былую яркость, впечатления «смазываются» виртуальной жизнью, «общением» с гаджетами. Приобрести закадычных друзей некоторые даже не успевают. В военном институте студенческое братство – столп, на котором держится служба будущих офицеров. «Один за всех, и все за одного» – это не громкая фраза, а курсантские будни. Иначе здесь не получается.

– Со школьной скамьи я мечтал стать офицером, – делится второкурсник Айзат Сабенов. – Помню, после школы, когда никто не видит, представлял себя на построении и отрабатывал строевой шаг. А потом «преподавал» военное дело дворовой малышне. В нашей семье никогда не было военных, поэтому к моему выбору отнеслись настороженно, но с пониманием. Отец всю жизнь трудился на заводе в Аксу, но я получил от него бата.

Жизнь в поселке имеет свои плюсы, но простой ее не назовешь. Это и ранние подъемы, и физическая работа, но, несмотря на трудности сельского быта, первое время в казарме мне было тяжело. А сейчас испытание трудностями принимаю с благодарнос­тью. Многие сверст­ники, имея доступ к современным соблазнам, выбрали не ту дорогу, кого-то даже на разговор вытащить невозможно, потому как постоянно зависают в играх, соцсетях. Не знаю, останься я на «гражданке», справился бы с этим влиянием или нет. Но закалка и дисциплина, полученные сейчас, уже дают уверенность и стабильность, – отмечает курсант.

Физической подготовке будущих офицеров уделяется самое пристальное внимание. Первокурсники и выпускники – это совершенно разные люди. Стены института покидают крепкие, закаленные ребята со сложившимися принципами и волевым духом.

На протяжении многих лет ­военнослужащие кузницы офицерских кадров становятся лидерами в чемпионатах Вооруженных сил Республики Казахстан и в соревнованиях международного уровня. За все время сущест­вования военного учебного заведения кафедрой физической подготовки были подготовлены более ста мастеров спорта по военно-прикладным видам.

Отметим, что будущих офицеров воспитывают разносторонними личностями. Курсанты занимаются хореографией, участвуют в художественной самодеятельности. В институте даже есть своя КВН-команда «Жұлдызды жігіттер». Будущий офицер должен быть не только силен и умен, но и культурно, духовно развит. Поэтому регулярно организовываются культпоходы в театры, на спортивные и развлекательные объекты. Жизнь курсантов не замыкается стенами вуза, она многообразна и полна событиями.

Здесь вчерашний юноша становится мужчиной, защитником своей Родины, своей семьи, своих будущих детей.