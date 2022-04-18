Алма Муканова назначена вице-министром юстиции

Постановлением Правительства Республики Казахстан Муканова Алма Кайратовна назначена на должность вице-министра юстиции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, The University of Warwick (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО «КазРуно».

В 2010-2012 годы — специалист в АО «Казахский гуманитарно-юридический университет».

С 2012 по 2015 год занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны департамента законодательства Министерства юстиции РК.

В 2015-2017 годы — руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта департамента законодательства Министерства юстиции РК.

В 2017-2021 годы — заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

Другим Постановлением Правительства РК Пан Наталья Виссарионовна освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу.

Наталья Пан родилась в 1979 году в Карагандинской области.

Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», в 2016 году — Колумбийский университет (США).

Трудовую деятельность начала в 1999 году главным специалистом департамента нормативно-правовой работы Агентства по делам государственной службы РК.

В разные годы трудилась в Министерстве финансов, Администрации Президента РК, Министерстве юстиции.

В 2016-2017 годы – директор департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

С декабря 2017 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.