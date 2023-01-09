Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК

Эту должность он занимал с марта 2019 года.

Фото: gov.kz

Постановлением Правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых".

С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.

С марта 2019 года по настоящее время – вице-министр юстиции РК.