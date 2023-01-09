Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК

Указы и распоряжения , Правительство
104

Эту должность он занимал с марта 2019 года.

Фото: gov.kz

Постановлением Правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых".

С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.

С марта 2019 года по настоящее время – вице-министр юстиции РК.

Популярное

Все
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Вместе строить справедливый Казахстан
Остались Казахстан и Германия
«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Девять штрафов на миллионы тенге начислены экологами в адрес компании «Севказэнерго»
Критическая паводковая ситуация может сложиться на юге страны к концу зимы
И мясо замерзло, и сами дрожат
Нужно выпускать пар, но законно
Безопасный волкодав
Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея
Наследие Мустафы Шокая
Готовь дамбы зимой
Когда в дом приходит счастье
Коляда накануне Рождества
Господдержка в один клик
Гостей встречает Толе-би
Наращивая уровень газификации
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Правительство
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента…
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Правительство , Экономика
Правительство готово внедрять конструктивные предложения би…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]