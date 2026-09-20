Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рано утром в Ауэзовском районе Алматы, в микрорайоне Аксай-1А, в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на четвертом этаже произошел пожар в квартире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, площадь пожара составила 20 кв. метров. Спасатели ДЧС с помощью автолестницы, спасательных колпаков и по лестничному маршу спасли 26 человек, в том числе 2 детей. Еще 40 человек были эвакуированы.

Пожар ликвидирован в течение получаса. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.