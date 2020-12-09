Алматинка гипнотизировала продавцов ТРЦ и опустошала их кассы
Айдана Демесинова
В Алматы женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и разоряла их кассы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
По информации пресс-службы, в Управление полиции Жетысуского района обратилась продавец одного из торговых домов с заявлением о том, что незнакомая женщина цыганской внешности, заговорив ее, завладела деньгами из кассы.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что в городе это не единичный случай.
"32-летняя задержанная орудовала в основном в торговых домах. По камерам видеонаблюдения видно, как она заходит в торговую площадь, осматривает местность, далее подходит к одному из лотков и заводит беседу с продавцом. Во время разговора она "заговаривала зубы", что, якобы, где-то видела этого продавца, знала предыдущего, и все в таком духе. После чего, в ходе беседы методом гипноза злоумышленница завладевала деньгами, продавец сам отдавал дневную выручку этой женщине, и она спокойно уходила. Когда продавец приходил в себя, этой гипнотизерши уже не было. Стоит отметить, что подозреваемая ранее судима за подобные деяния. В отношении нее проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Ведутся следственные действия", –рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.
Как отметил спикер, подобные эпизоды совершались нередко, и уберечься от криминального гипноза можно лишь оборвав контакт, то есть прекратить беседу, не смотреть в глаза собеседника, так как визуальный контакт очень важен для последнего.
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