Происшествия
Алматинка задержана за навязывание услуг по приобретению билетов на поезд
Транспортная полиция задержала 45-летнюю жительницу города Алматы за приставания к пассажирам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК.

"В Линейный отдел полиции на станции Алматы-2 с заявлением обратилась дежурная по вокзалу. Она сообщила, что на железнодорожном вокзале женщина назойливо предлагает гражданам услуги по приобретению железнодорожных билетов", – говорится в пресс-релизе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали 45-летнюю жительницу города Алматы. "Был составлен административный протокол по ст. 449 ч. 1. КРКоАП – за назойливое приставание в общественных местах, связанное с покупкой, продажей либо навязыванием других услуг", – уточняется в пресс-релизе.

По словам пресс-секретаря начальника ДВД на транспорте МВД РК Ляззат Аленовой, за текущий период подразделениями управления административной полиции департамента внутренних дел на транспорте были привлечены 55 678 административных правонарушителей, из них за приставание в общественных местах – 998.

Согласно законодательству РК, для людей, совершивших данное правонарушение, впервые будет наложен штраф в размере 5 МРП (9 910 тенге), за повторность в течение года будет предусмотрен штраф в размере 10 МРП (19 820 тенге) либо административный арест сроком до пяти суток.

Перечисленные действия, совершенные иностранными гражданами, влекут административный арест до 5 суток с административным выдворением за пределы РК.

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