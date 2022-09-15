Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Сельское хозяйство
Алматинская и Жетысуская области привезут продукцию на ярмарку выходного дня в Нур-Султан

17 и 18 сентября в столице пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. В этот раз свою продукцию в Нур-Султане представят товаропроизводители Алматинской и Жетысуской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Товаропроизводители сразу из двух регионов привезут в столицу 459 тонн продукции, в том числе: 84 тонны овощей, 62 тонны фруктов и ягод, 48,7 тонн картофеля, 41,5 тонн мяса, более 9 тонн молочной продукции, 8 тонн рыбы, 500 кг мёда, а также 189 тонн прочей продукции.

Так, Жетысуская область представит 54 наименования товаров, Алматинская – 42. Серди них: растительное масло, сахар, мука, крупы, национальные напитки и другое.

Помимо этого, для жителей и гостей столицы подготовлена концертная программа.

"Данная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20% ниже рыночных", - отметили в городской администрации.

В следующие выходные, 24-25 сентября, свою продукцию представят предприниматели Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Напомним, ярмарки в столице проходят каждую субботу и воскресенье до 13 ноября, на площадке возле стадиона "Астана-Арена" (Туран, 48).

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