Алматинская пенсионерка получила сертификат на 100 бесплатных поездок

Алматинская пенсионерка стала первой обладательницей сертификата на 100 бесплатных поездок в общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".
В отделении занятости и социальных программ Бостандыкского района выдали первые социальные транспортные карты "Оңай" и поздравили их обладателей, а именно Татьяну Калинину и ее супругуу.
"Вы попали в историю города. Поздравляем и выдаем вам социальные карты, по которым вы будете ездить с 50% скидкой – проезд для вас будет стоить 40 тенге. Как первому обладателю, дарим вам подарочный сертификат на 100 бесплатных поездок в общественном транспорте города", – сказал акционер, член наблюдательного совета холдинга Рифат Абдураманов.
"Надеюсь, что все средства, которые будут поступать от пользователей транспортных карт, принесут большую пользу бюджету города и он будет процветать. Мы благодарны работникам отделения занятости и социальных программ Бостандыкского района за внимание и заботу к нам, пенсионерам. Когда бы к ним ни обратился, они всегда все подскажут и верно направят", – отметила Татьяна Калинина.
Добавим, прием заявок на изготовление транспортных карт для пенсионеров начался 5 октября текущего года, в районных отделах занятости и социальных программ Алматы. Карты будут выдаваться через несколько дней после приема заявки. Желающим получить такую карту необходимо обратиться в районный отдел занятости и социальных программ. При себе нужно иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий льготу.
В ведомстве отмечают, что первичный выпуск карты до 1 декабря нынешнего года будет осуществлен бесплатно. При этом стоимость разового проезда по социальной транспортной карте будет равна 40 тенге.