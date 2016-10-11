Алматинская полиция разыскивает пострадавших от мошенника
Ксения Воронина
Полиция Алматы разоблачила подозреваемого в серийном мошенничестве и разыскивает пострадавших от его действий граждан, передает Kazprada.kz.
Согласно данным ДВД, подозреваемый Пучков с помощью интернета находил желающих оформить кредит и, представляясь сотрудником одного из банков второго уровня, обещал гражданам положительный результат в одобрении и свое содействие в ускоренном оформлении займа.
"Действовал он просто: назначал встречу потенциальным заемщикам возле одного из Центров обслуживания населения, получал у них предоплату и, обещая вернуться с результатом, заходил внутрь ЦОНа и был таков. Скрывался он, пользуясь другим выходом. По такой схеме за лето гражданин Пучков, по предварительным данным, обманул 20 человек. В настоящее время он задержан и дает признательные показания. Просим граждан, которые пострадали от преступных действий со стороны указанного гражданина, обратиться в УВД Алмалинского района", – сообщил начальник отдела криминальной полиции УВД Алмалинского района подполковник полиции Абзал Турганалы.
Также можно обратиться по телефонам в Алматы 8(727) 254-46-12; 254-46-66, 8-702-695-12-94, 8-778-333-53-27 или 102.