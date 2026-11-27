В городской клинической больнице №7 города Алматы хирурги провели сложную экстренную операцию пациенту с рецидивирующим желудочным кровотечением и тяжелой анемией, передает Kazpravda.kz

Фото: городская клиническая больница №7 г.Алматы

Пациент приехал в Алматы из другого региона в гости. Во время пребывания в городе его состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован для оказания экстренной медицинской помощи. Обследование выявило язвенное поражение желудка размером около 2,5 см с подозрением на опухолевый процесс.

После подготовки к операции, учитывая высокий риск повторного кровотечения, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. По показаниям выполнена гастрэктомия желудка с лимфодиссекцией и формированием эзофагоеюноанастомоза на петле Ру. Во время операции срочное гистологическое исследование подтвердило наличие атипичных клеток.

Операция продолжалась около трех часов. По результатам окончательной гистологии диагностирована низкодифференцированная карцинома желудка с очагами перстневидноклеточного рака и прорастанием всех слоев его стенки, включая серозную оболочку.

По словам заведующего отделением хирургии №1 Талгата Байтурганова, задача хирургов заключалась не только в остановке кровотечения, но и в устранении его причины.

«Учитывая высокий риск повторного кровотечения и подтверждение опухолевого процесса, было принято решение о полном удалении желудка с соблюдением онкологических принципов. Операция потребовала слаженной работы хирургов и анестезиологов-реаниматологов», - рассказал специалист.

Послеоперационный период прошел с положительной динамикой. Состояние пациента стабилизировалось, после завершения стационарного лечения он был выписан с рекомендациями по дальнейшему наблюдению.

Как отметил директор ГКБ №7, доктор PhD Нурдос Кадырбеков, этот случай показывает, насколько важны своевременная диагностика и доступность экстренной медицинской помощи.

«Хотелось бы напомнить, что ответственное отношение к здоровью начинается с профилактики. Регулярно проходите обследования и скрининги, в том числе онкологические, в соответствии с возрастом и установленными рекомендациями», - подчеркнул Кадырбеков.

Врачи напоминают: онкологические заболевания желудка на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов. Поэтому важно не пропускать профилактические осмотры и проходить предусмотренные возрастом скрининговые исследования.

При появлении тревожных симптомов, таких как необъяснимая потеря веса, боли в животе, снижение аппетита и признаки анемии, необходимо обратиться к врачу. Рвота с кровью, черный стул, резкая слабость или обморок требуют экстренной медицинской помощи.

Своевременная диагностика может помочь выявить заболевание на ранней стадии и повысить шансы на успешное лечение.