Алматинские полицейские проконтролируют досуг подростков на осенних каникулах
Жания Уранкаева
В период школьных каникул полицейские Алматы будут контролировать досуг детей, сообщаетKazpravda.kz.
Как пояснили в пресс-службе ДВД Алматы, данное мероприятие проводится в целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних, с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и СМИ.
"Данная отработка будет проведена в два этапа. Первый этап охватит период с 1 по 7 ноября, как раз в каникулярное время, а второй этап запланирован с 8 по 11 ноября. Основная цель мероприятия – предупреждение и профилактика подростковой преступности, выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, нахождения их в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей, повышение их правовой грамотности, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений", – рассказала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Отметим, что для эффективного и результативного проведения мероприятия привлечены органы образования, здравоохранения, местные исполнительные органы, родительские комитеты, прокуратуры, а также члены филиала молодежного крыла "Жас Отан" НДП "Нур Отан".