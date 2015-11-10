Алматинские полицейские спасли девушку от суицида

В Алматы патрульные полицейские экипажа "Буран-111" предотвратили попытку самоубийства девушки, которая собиралась спрыгнуть с развязки в Ауэзовском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Как вспоминают полицейские, 8 ноября в середине дня на пульт диспетчера поступило сообщение о готовящейся попытке суицида на транспортной развязке, расположенной на пересечении улиц Кабдолова и Саина.
"Спустя минуты мы прибыли к мосту на автомобильной развязке. Девушка уже стояла по ту сторону перил и была решительно настроена на суицид. Не делая резких движений, мы издалека завели с ней разговор, чтобы как-то протянуть время и получить возможность приблизиться поближе. Тогда нам и стало известно, что на столь отчаянный шаг девушка решилась из-за личных проблем в семье и неурядиц, насколько нам известно, у нее есть грудной ребенок. Кстати, этот фактор стал веским аргументом в нашей беседе: мы призывали ее пожалеть свое дитя и задуматься о том, какое его ждет будущее без матери. В какой-то момент молодая женщина стала смотреть вниз и, очевидно, спустя доли секунды хотела прыгнуть. Тогда я подбежал к ней и схватил, не дав до конца завершить задуманное. Таким образом, девушка была благополучно спасена", – рассказал инспектор полка дорожно-патрульной полиции сержант Адиль Адилканов.
Уже в районном управлении внутренних дел, куда молодая женщина была доставлена для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, ей была оказана первая медицинская помощь.
"Она была в стрессовом состоянии и постоянно плакала. Отпускать ее домой в таком виде было небезопасно, в связи с чем о случившемся были незамедлительно оповещены ее родные. Между тем говорить о том, что мы с коллегами совершили какой-то героический поступок – не совсем корректно. Это всего лишь один эпизод наших полицейских будней, где мы ежедневно сталкиваемся с подобными фактами и всегда протягиваем нуждающимся руку помощи. Впрочем, это наш служебный долг. Поскольку присягой нам доверены охрана общественного порядка, борьба с преступностью и защита граждан", – уточнил сержант Адилканов.
Руководство полка ДПП уже направило в адрес главы ДВД представление о поощрении экипажа "Буран-111", отличившегося в деле спасения человека, а именно – сержант полиции Адиль Адилканов, который вел переговоры с девушкой, и старшие сержанты полиции Санжар Абдраимов и Мади Картабаев.
Вместе с тем, как сообщает ДВД Алматы, в ночь с 8 на 9 ноября произошла трагедия, которую никто не смог предотвратить. Две сестры 1966 года рождения совершили самоубийство, спрыгнув со здания торгового центра "Мерей" в Алматы.
Происшествие зарегистрировано в едином реестре управления внутренних дел Жетысуского района. Дело передано в досудебное расследование.