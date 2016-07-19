Алматинские события обсудят на заседании Правительства РК

Политика
Ксения Воронина
Фото ©Kazpravda.kz
Произошедшее в Алматы вооруженное нападение на здания райуправления внутренних дел и департамента КНБ вынесено на рассмотрение членов Правительство РК. Об этом Премьер-Министр РК Карим Масимов сообщил в своем Твиттере, передает Kazpravda.kz.

Напомним, что 18 июля в Алматы вооруженный человек открыл стрельбу. В связи с чем был объявлен наивысший – "красный" – уровень террористической опасности, который к вечеру сменили на умеренный "желтый". В результате совершенного теракта были убиты четверо и ранены восемь человек – преимущественно сотрудники правоохранительных органов.

Временно была приостановлена работа банков, предприятий, детских садов, а также других заведений с массовым скоплением людей.

Президент страны поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь и дал ряд конкретных поручений главам министерств и ведомств.

Главы Комитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел сообщили о личности нападавшего в Алматы.
Им оказался уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев. Отмечается, что в ночь перед нападением он совершил убийство женщины – гражданки Узбекистана. Второй задержанный мужчина, считавшийся подельником преступника, оказался его заложником.

По сообщению министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, мотивом преступления стала месть полицейским.

Во время задержания преступник был ранен. Главный хирург управления здравоохранения города Нуржан Исабеков сообщил, что он переведен из больницы в следственный изолятор.

