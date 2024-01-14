Алматинские врачи добиваются ремиссии при воспалительном заболевании кишечника

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Современные методы диагностики и лечения в НИИКВБ позволили пациентам с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК) добиться ремиссии заболевания и сохранять трудоспособность, сообщили в Минздраве РК.

В Казахстане наблюдается рост заболеваемости ВЗК.

В текущем году в институте внедрены современные методики диагностики: баллонная дилатация стенозов толстой кишки при болезни Крона, однобаллонная ассистированная энтероскопия толстой кишки (интестиноскопия) - современный и точный метод эндоскопического исследования, позволяющий осматривать слизистую оболочку тонкой кишки на предмет патологических изменений, МР-энтерография – безболезненная методика, которая позволяет получать детальные изображения тонкой кишки пациента, что значительно расширило возможности диагностики и своевременного лечения воспалительных заболеваний кишечника и др.

«Несмотря на то, что болезнь Крона и язвенный колит относятся к пожизненным заболеваниям, при своевременной правильной их диагностике и грамотном лечении можно добиться стойкой ремиссии, избежав перехода заболевания в тяжёлую форму. Благодаря этому, люди с ВЗК могут жить полноценной жизнью, сохранять трудоспособность», - сказала заведующая отделением терапии №1 Гаухар Кожакеева.

В планах института развитие современной лабораторной службы, углубление экспертности специалистов в эндоскопии, гепатологии, ревматологии и в других терапевтических направлениях.