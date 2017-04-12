Алматинский бизнесмен пожаловался на давление со стороны местных властей

Экономика
Фото с сайта gorod.lv
Алматинский предприниматель считает, что городские власти вынуждают его закрыть действующий бизнес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей.

"В Палату предпринимателей Алматы обратилось ТОО "MIRFOOD", павильон которого был расположен по пр. Жибек Жолы и был демонтирован без предварительного уведомления и с грубым нарушением процессуальных норм. Со слов предпринимателя, в его адрес поступают устные рекомендации от лица представителей местных исполнительных органов по закрытию существующей точки, при этом факт наличия разрешающих документов на ведение деятельности не принимается ими во внимание. Более того, 5 апреля 2017 года киоск вместе со всем оборудованием был сожжен. Владелец торговой точки потерпел многомиллионные убытки", – рассказала пресс-секретарь палаты Алия Бейсембинова.

Для проверки указанных в обращении фактов палата направила запрос в прокуратуру Алмалинского района. В настоящее время проводится соответствующая проверка.

Кроме того, добавила Бейсембинова, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по защите прав предпринимателей, который состоится 13 апреля. К участию приглашены все заинтересованные лица – пострадавший предприниматель, представители акимата района, прокуратуры Алматы и других госорганов.

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Ученый, идущий в ногу со временем
Сын своей земли
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Код обновления
Ставка требует баланса
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Самый действенный метод воспитания
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Внутренняя торговля Казахстана сохраняет положительную дина…
Уголь, который может изменить промышленность
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и…
Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдени…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]