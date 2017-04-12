Алматинский бизнесмен пожаловался на давление со стороны местных властей

Алматинский предприниматель считает, что городские власти вынуждают его закрыть действующий бизнес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей.
"В Палату предпринимателей Алматы обратилось ТОО "MIRFOOD", павильон которого был расположен по пр. Жибек Жолы и был демонтирован без предварительного уведомления и с грубым нарушением процессуальных норм. Со слов предпринимателя, в его адрес поступают устные рекомендации от лица представителей местных исполнительных органов по закрытию существующей точки, при этом факт наличия разрешающих документов на ведение деятельности не принимается ими во внимание. Более того, 5 апреля 2017 года киоск вместе со всем оборудованием был сожжен. Владелец торговой точки потерпел многомиллионные убытки", – рассказала пресс-секретарь палаты Алия Бейсембинова.
Для проверки указанных в обращении фактов палата направила запрос в прокуратуру Алмалинского района. В настоящее время проводится соответствующая проверка.
Кроме того, добавила Бейсембинова, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по защите прав предпринимателей, который состоится 13 апреля. К участию приглашены все заинтересованные лица – пострадавший предприниматель, представители акимата района, прокуратуры Алматы и других госорганов.
"В Палату предпринимателей Алматы обратилось ТОО "MIRFOOD", павильон которого был расположен по пр. Жибек Жолы и был демонтирован без предварительного уведомления и с грубым нарушением процессуальных норм. Со слов предпринимателя, в его адрес поступают устные рекомендации от лица представителей местных исполнительных органов по закрытию существующей точки, при этом факт наличия разрешающих документов на ведение деятельности не принимается ими во внимание. Более того, 5 апреля 2017 года киоск вместе со всем оборудованием был сожжен. Владелец торговой точки потерпел многомиллионные убытки", – рассказала пресс-секретарь палаты Алия Бейсембинова.
Для проверки указанных в обращении фактов палата направила запрос в прокуратуру Алмалинского района. В настоящее время проводится соответствующая проверка.
Кроме того, добавила Бейсембинова, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по защите прав предпринимателей, который состоится 13 апреля. К участию приглашены все заинтересованные лица – пострадавший предприниматель, представители акимата района, прокуратуры Алматы и других госорганов.