Алматинский горный кластер: как меняется спрос на отдых в горах

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Его основой становится расширение самой аудитории: от опытных лыжников до семей с детьми, школьников и тех, кто впервые выбирает активный отдых в горах.

На территории будущего курорта AlmatySuperSki планируется создать около 60 километров горнолыжных трасс с пропускной способностью более 10 тысяч лыжников в день. При этом около 70% трасс предполагается ориентировать на детей и начинающих.

Именно эта пропорция во многом определяет туристический потенциал проекта. Традиционно горнолыжный отдых может восприниматься как направление для людей, уже обладающих необходимыми навыками и собственным оборудованием. AlmatySuperSki ориентируется на более широкую модель спроса, где значительная часть инфраструктуры рассчитана на тех, кто только начинает знакомство с горными лыжами.

Это расширяет потенциальную аудиторию за счет семейного и детского отдыха. Для родителей возможность выбрать трассы начального уровня делает горнолыжный формат более доступным, а для детей создает условия для постепенного освоения спорта.

Изменение состава аудитории отражается и на характере спроса.

Новичку необходим не только доступ к трассе. Как правило, вокруг такого посетителя формируется целый набор сопутствующих услуг, среди которых прокат лыж или сноуборда, экипировка, помощь инструктора, питание, транспорт и другие сервисы. Поэтому увеличение доли начинающих и семейной аудитории расширяет спрос далеко за пределами непосредственно горнолыжной инфраструктуры.

Для опытного лыжника посещение курорта может быть относительно самостоятельным. Для человека, который впервые приезжает кататься, туристический продукт значительно шире. Ему необходима понятная инфраструктура, обучение, оборудование и сервисное сопровождение.

Именно поэтому ориентация на массовую аудиторию имеет значение не только для посещаемости, но и для развития всей туристической экосистемы.

Еще одна особенность потенциального спроса связана с масштабом проекта. Возможность принимать более 10 тысяч лыжников в день предполагает значительный поток посетителей и, соответственно, потребность в размещении, общественном питании, транспорте, прокате оборудования и спортивных услугах.

В результате туристический спрос распределяется между несколькими сегментами одновременно. Курорт становится точкой притяжения, а экономическая активность формируется уже вокруг всей поездки человека в горы.

При этом потенциал Алматинского горного кластера не ограничивается зимним периодом.

Модель предполагает круглогодичное использование территории. Зимой основной спрос формируется вокруг горнолыжного спорта, тогда как в теплое время года туристический продукт может включать трекинг, пешие маршруты, велосипедные активности и другие виды отдыха в горах.

Круглогодичность имеет значение и для выбора самого туриста. Чем больше форматов отдыха доступно на одной территории, тем шире круг потенциальных посетителей. Часть аудитории ориентируется на спорт, другая – на семейный отдых, третья – на природные маршруты и активность на открытом воздухе.

Таким образом, туристический потенциал горного кластера формируется не вокруг одного вида отдыха, а вокруг сочетания нескольких сценариев посещения.

Это позволяет рассматривать AlmatySuperSki не как отдельный горнолыжный объект, а как один из элементов более широкой модели развития Алматинского горного кластера.

В такой модели меняется и связь между городским и горным туризмом. Поездка в Алматы может дополняться отдыхом в горах, а горный маршрут – городской программой. За счет этого формируется более комплексное туристическое предложение, в котором разные виды отдыха не конкурируют, а дополняют друг друга.

В результате сочетание массовой доступности, семейного и детского сегмента, спортивного отдыха и круглогодичных активностей может стать основой для расширения туристического спроса вокруг Алматинского горного кластера.