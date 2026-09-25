Алматинский инвестиционный диалог «Казахстан – Китай» станет ежегодным

Выступая в Алматы, Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахско-китайский инвестиционный форум должен стать постоянной площадкой прямого взаимодействия деловых кругов двух стран, сообщает Kazpravda.kz

– Предлагаю проводить его ежегодно в сентябре под названием Алматинский инвестиционный диалог «Казахстан – Китай». Сегодня был достигнут ряд конкретных договоренностей. Уверен, эти договоренности пойдут на благо не только Казахстана и Китая, но и устойчивого развития всего евразийского континента, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению вечной дружбы с Китаем

– Для нашей страны это является одной из важнейших целей внешней политики. Если обратиться к нашей общей истории, китайский народ никогда не причинял никакого вреда нашему народу. На протяжении многих лет два народа сосуществовали в истинной гармонии, сохраняя взаимное уважение и оказывая поддержку. В нынешнее нестабильное и неопределенное время Казахстан и Китай как надежные партнеры должны действовать сообща, плечом к плечу, чтобы противостоять многочисленным вызовам и угрозам. В китайском языке есть такая содержательная пословица: 人心齐，泰山移 «если люди сплотятся, то гору Тайшань сдвинут с места». Уверен, что Казахстан и Китай как два дружественных и соседних государства сообща смогут успешно реализовать любое дело, – подытожил свое выступление Президент.