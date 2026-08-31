Алматинский ипподром возвратили городу

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Алматинский ипподром возвращен в коммунальную собственность города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Ипподром сохранят как единый комплекс с его историческим и спортивным назначением. Изменение функциональной зоны территории и целевого назначения земельного участка не предусматривается. Следующий этап — разработка концепции развития ипподрома. Планируется восстановить его спортивную функцию, модернизировать инфраструктуру, обновить трибуны, конюшни, спортивные дорожки и инженерные сети.

Алматинский ипподром основан в 1930 году и является одним из старейших объектов конного спорта Казахстана и Центральной Азии. Его площадь составляет 39,1 га. Комплекс имеет значительный износ, поэтому восстановление будет проводиться поэтапно. После модернизации ипподром продолжит использоваться по своему основному назначению, в том числе для проведения городских и республиканских соревнований.