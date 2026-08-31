Алматинский ипподром возвратили городу

Возврат активов

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Алматинский ипподром возвращен в коммунальную собственность города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Ипподром сохранят как единый комплекс с его историческим и спортивным назначением. Изменение функциональной зоны территории и целевого назначения земельного участка не предусматривается. Следующий этап — разработка концепции развития ипподрома. Планируется восстановить его спортивную функцию, модернизировать инфраструктуру, обновить трибуны, конюшни, спортивные дорожки и инженерные сети.

Алматинский ипподром основан в 1930 году и является одним из старейших объектов конного спорта Казахстана и Центральной Азии. Его площадь составляет 39,1 га. Комплекс имеет значительный износ, поэтому восстановление будет проводиться поэтапно. После модернизации ипподром продолжит использоваться по своему основному назначению, в том числе для проведения городских и республиканских соревнований. 

#государство #собственность #Алматинский ипподром

Популярное

Все
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Алматинский ипподром возвратили городу
Дождь и снег ожидают в Казахстане в последний день лета
Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
Военный суд Акмолинского гарнизона взыскал средства в пользу военнослужащего
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Уборка раньше срока
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка
Ермек Сагимбаев сохранил пост председателя КНБ
Айбек Дадебай поблагодарил избирателей после обнародования первых результатов экзитполов
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила предварительные результаты голосования
В строгом соответствии с законодательством
Почти 200 биометрических терминалов Q-Gate установят на пунктах пропуска Казахстана
С особенной заботой
В Казахстане с 1 сентября введут обязательную цифровую маркировку БАД
«Байтак» признает официальные итоги выборов - Азаматхан Амиртаев
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Стартовала акция «Дорога в школу»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк

Читайте также

В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных …
Возврат активов: более 610 млрд тенге направили на 500 прое…
На 5,5 млрд тенге из возвращенных активов строят школу в об…
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство шко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]