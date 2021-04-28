Алматинского судью заподозрили в получении взятки

Отдел внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департамент КНБ по г.Алматы провели совместную проверку в отношении судьи Медеуского районного суда г.Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
"В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК РК. Генеральный прокурор дал согласие на продолжение досудебного расследования", - говорится в информации.
Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу, пояснили в суде.
"При обысковых мероприятиях у судьи обнаружена и изъята крупная сумма денег", - отметили в пресс-службе.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.