Общество
Алматинцев призывают подключаться к газу в период действия беспроцентного кредитования
Жителей Алматы призывают подключаться к природному газу в период действия беспроцентного кредитования. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сказал руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев, передает Kazpravda.kz.   

Ранее акимом города Алматы Б. Сагинтаевым была инициирована поддержка по подключению к природному газу бесплатно социально уязвимых слоев населения, а также путем получения беспроцентного кредита в "Халык банке" на сумму до 300 тысяч тенге.

А. Масабаев напомнил жителям города о данной акции.

"У многих людей возникают проблемы с документами. В пакет необходимых документов входят: удостоверение личности, госакт на земельный участок, технический паспорт на дом. Идет пассивное обращение от жителей. Жителям необходимо обращаться в "Халык банк" (для получения беспроцентного кредита). Если есть возможность, то можно и самим провести газ", – сказал он.

Житель может взять беспроцентный кредит без залога на сумму до 300 тысяч тенге, и вернуть полученную сумму в течение 18 месяцев. Средняя цена по подключению в городе составляет 148 тысяч тенге, куда входит проектирование, прибор учета, доведение от магистрального газопровода до дома. Для получения консультации по этому вопросу жителям необходимо обратиться в районные акиматы.

"Каждый житель сам решает, какой котел поставить, в каком объеме. При установке газового котла необходимо учитывать правила безопасности", – отметил А. Масабаев, а также призвал жителей, у кого есть необходимость в подключении к газоснабжению, до конца года воспользоваться данной возможностью.

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