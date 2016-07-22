Алматинцы оплачивают парковку через SMS и мобильные приложения

Технологии
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Ксения Воронина
Фото с сайта kolesa.kz
Зона единой платной парковки в Алматы расширилась еще на 75 парковочных мест. Парковочное пространство расположено в пилотной зоне платной парковки на улице Малая Ленина – между улицами Жибек Жолы и Гоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Алматы спецтехпаркинг сервис".

Как сообщается, за месяц в рамках проекта Единой автоматизированной системы платных парковок в Алматы запущено 211 парковочных мест и совершено более 18 000 парковочных сессий.

Согласно последним данным, казахстанцы все больше расплачиваются за парковку банковскими картами и используют мобильные приложения. Разработчики Единой автоматизированной системы парковок учли последние тенденции и предусмотрели оплату парковки посредством банковских карт, SMS-сообщений и мобильного приложения.

Облегчить поиск ближайшего парковочного места, сэкономить время и оплатить парковку онлайн поможет мобильное приложение "Парковки Алматы", которое можно скачать в Google Play и App Store. Мобильное приложение позволяет оплатить парковку с поминутной тарификацией, сохранив деньги за неиспользованное время стоянки на парковочном счете для оплаты следующих парковочных сессий.

Кроме того, с 21 июля по 15 августа ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" запускает программу лояльности для всех автолюбителей южной столицы. При регистрации в личном кабинете парковочной системы все автовладельцы получают бесплатно два часа парковки. Пройти процедуру регистрации необходимо на сайте aparking.kz, в личном кабинете, либо в мобильном приложении, отправив бесплатное SMS-сообщение на номер 7757 с текстом PIN. Всем зарегистрировавшимся до 15 августа компания "Алматы спецтехпаркинг сервис" пополнит парковочный счет на сумму 200 тенге.

"Мы предлагаем использовать наиболее удобный и экономичный способ оплаты парковки, поэтому готовы запускать программы лояльности регулярно. Например, за регистрацию в мобильном приложении автолюбитель получит два часа бесплатной парковки, а если еще и подпишется на страницу "Парковки Алматы" в Facebook, получит дополнительный бесплатный час", – отметил технический руководитель ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Роман Налепов.

Напомним, что оплату парковки, кроме мобильного приложения, можно осуществить с помощью отправки SMS-сообщения, а также через сеть паркоматов, которые принимают к оплате монеты номиналом 50 и 100 тенге, а также все виды чиповых карт с вводом PIN-кода и поддерживают технологию бесконтактных платежей MasterCard PayPass и Visa PayWave.

Полностью автоматизированная система парковок начала свою работу 27 июня 2016 года. Стоимость платной парковки составляет 100 тенге в час, первые 15 минут парковки бесплатно.

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