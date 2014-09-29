Алматинцы отрепетируют действия при землетрясении

Как сообщается на сайте
КЧС МВД РК, оповещение о начале тренировки будет передано путём включения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ" (с включением сирен). В связи с этим жителей и гостей города просят
сохранять спокойствие и организованность, принять активное участие в
проведении сейсмотренировки. Оповещение будет проводиться в учебных
целях.
В сейсмотренировке будут задействованы предприятия и организации города, учебные заведения.
Для тех, кто будет находиться дома, следует отключить воду, газ и электроэнергию. Также взять необходимую одежду, продукты питания, документы и выйти на улицу. После этого занять
безопасное место (сквер, парк, стадион) или определенные заранее места
сбора при землетрясении.
Руководителям школьных и дошкольных учреждений необходимо эвакуировать детей в безопасные места.
Руководителям предприятий, организаций следует обеспечить безаварийную остановку производства, вывести рабочий персонал в безопасные места. Привести в готовность аварийно - спасательные
службы и формирования ГО и технику.