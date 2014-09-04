Алматинцы приняли участие в создании подарка для города-побратима в США Общество 616 Марина МИХАЙЛОВА

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Американский город Тусон и ­Алматы связывает крепкая дружба с 1989 года. К Дню города и 20-летию независимости Республики Казахстан жители Тусона преподнесли в дар алматинцам бронзовую парковую скульптуру, символизирующую братство двух городов. В композиции, выполненной известным американским художником Марком Росси, Тусон представлен кактусом, а Алматы – яблоком.



Теперь алматинцы готовят ответный подарок для американских друзей – скульптуру "Яблоко в ладошках". Ее предполагается выполнить из керамики с отпечатками ладоней алматинцев.

По задумке авторов, эта скульптура будет символизировать передачу дружеской энергии через прикосновение. Также композиция будет наглядно говорить о том, что такую позитивную энергию алматинцы хотели бы распространить по всему миру как дружескую модель отношений между людьми.



"Яблоко в ладошках" опояшет орбита со спутником, символизирующая братские отношения между городами-побратимами. Акция по "сбору ладошек" прошла по улице Жибек Жолы и длилась четыре часа. Желающих приложиться к подарку было хоть отбавляй. Всего дружескую энергию через отпечатки ладоней жителям Тусона передали более двухсот горожан.



"Яблоко в ладошках" как раз вместит двести отпечатков ладоней, – сказала PR-менеджер проекта Ольга Веселова. – Изготовить скульптуру и отправить ее в Тусон планируется весной следующего года".



Инициатором такого подарка выступил Евразийский культурный альянс совместно с акиматом города Алматы.