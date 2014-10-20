Алматинцы тратят на покупки больше других граждан страны

В сентябре официальный оборот розничной торговли зафиксирован на уровне 523,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аналитическую службу Ranking.kz.По данным экспертов, самый интенсивный рост ритейла (розничной торговли) идет в Астане. По сравнению с сентябрем 2013 года, оборот розничной торговли столицы вырос на 42,4%, до 53,8 млрд тенге. В итоге удельный вес Астаны в общем обороте по Казахстану вырос с 8,7 до 10,3%. Средний чек на одного жителя столицы в сентябре достиг 64,4 тыс. тенге.При этом по сумме среднего чека на человека лидирует Алматы – 88,5 тыс. тенге.