«Алматы Арена» экзамен сдала Статьи 724 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Еще конкретнее – к боксу. А также – к умелым мастерам кожаной перчатки, принимавшим на своем ринге гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Вечер профессионального бокса впервые проводился на уникальной и недавно вступившей в строй «Алматы Арене».



В грандиозном Дворце спорта с великолепными обзором, акус­тикой и трибунами на 12 тыс. зрителей организаторы установили многочисленные ряды стульев еще и вокруг самого ринга – для почетных гостей и представителей прессы, так что официальная мощность арены была в тот вечер значительно превышена.



Более 12 тыс. спешащих на бокс зрителей и создали вечером выходного дня две многокилометровые «пробки». Ни одного свободного места – вот таким был ответ скептикам, утверж­давшим, что алматинский 12-тысячник никогда во время спортивных соревнований не будет заполнен до краев. Уже первые состязания показали – огромный город давно нуждался в таком гигантском сооружении. И о разумном, в полной мере работающем наследии 28-й Всемирной зимней универсиады, в рамках подготовки к которой была возведена эта арена, теперь беспокоиться не стоит.



Что касается самих боев, то пересказывать события, которые телетранслировались на всю страну, вроде, нет смысла. Семь поединков – семь блестящих побед казахстанских профессионалов. На ринг соперники однажды выбросили белое полотенце, еще мы увидели несколько нокдаунов, четыре технических нокаута и однажды – самый настоящий, довольно глубокий нокаут... В первых раундах закончились бои с участием наших Жумана Жумабекова, Али Ахмедова, Руслана Мырсатаева, Жанибека Алимханулы. «Это что за соперники съехались в Алматы? – спросил меня сосед справа. – Могли бы пригласить ребят покрепче, поопытнее».



А куда ж опытнее? У соседа не было листочка с составами пар, иначе он наверняка бы заметил, что во всех семи поединках противники казахстанцев в профессиональном боксе провели куда больше поединков, чем наши ребята. Жуман Жумабеков и Жанибек Алимханулы в «Алматы Арене» и вовсе дебютировали на профессиональном ринге, причем соперник Жанибека колумбиец Милтон Нуньес к тому времени провел в семействе профи 50 боев! Больше, чем Геннадий Головкин, больше, чем Канат Ислам...



Против Айдара Шарибаева с его тремя боями вышел боксировать мексиканец Хуан Окура, за плечами у которого 18 таких поединков, против Али Ахмедова (3 боя) – азербайджанец Али Мамедов (12)...



Да что там говорить: в самом главном поединке этого вечера, на кону которого стояли два титула – WBA Fedelatin и WBO Intercontinental – должны были сойтись Канат Ислам (21 бой) и Партик Аллотей из Ганы (36 боев). Но и тут наш спортсмен оказался сильнее – и по мнению болельщиков, и по версии всех трех арбит­ров. Канат Ислам, одержавший 22-ю победу подряд, один титул сохранил, другой – завоевал.



Очень впечатлил дебютант профессионального ринга Жанибек Алимханулы. Как раз на его примере можно открыть секрет, почему менее опытные (по протоколу) наши бойцы в субботу побили более опытных. Не будем забывать, что Жанибек – чемпион мира среди любителей 2013 года, а также чемпион Азии и Азиатских игр.



В то время, как Алимханулы добивался высоких титулов в любительском боксе, Милтон Нуньес проигрывал бои в профессионалах. Вот и нашему Геннадию Головкину в 2010 году он начисто уступил в первом же раунде – нокаутом. Дебютант Алимханулы расправился со старожилом профессионального бокса тоже в первом раунде.



Или взять Руслана Мырсатаева, проводившего лишь свой третий поединок в профи. Но не найти у нас поклонника бокса, не знающего олимпийца-любителя Мырсатаева и Мырсатаева – лидера команды «Астана арланс» во Всемирной серии бокса. В WSB он провел несколько сезонов, нокаутировал многих соперников, и что бы там ни говорили (в частности, что в серии участвуют полупрофессионалы, слово-то какое придумали!), а нокаутером Руслан был, есть и, надеемся, останется впредь. Чему было подтверждение во всех теперь уже трех его боях на профессиональном ринге.



Своеобразный матч команды Казахстана против боксеров Беларуси, Мексики, Азербайджана, Ганы и Колумбии закончился со счетом 7:0 в пользу казахстанцев. Ради такого великолепного зрелища мы готовы пожертвовать своим временем и постоять в «пробках» на дорогах родного города.

