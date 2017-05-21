Общество
Алматы делают комфортным для жизни
Железные заборы, установленные вокруг разного рода учреждений и заведений Алматы, мешают и портят облик города. Об этом сказал заместитель акима жной столицы Ерлан Аукенов в ходе рейда по Алмалинскому и Бостандыкскому района, передает Kazpravda.kz.

Чиновник прошел пешком по улицам с представителями городских коммунальных служб, управления архитектуры и градостроительства. Аукенов обратил внимание, что заборы ограничивают пространство. Он поручил демонтировать неиспользуемые металлические и бетонные конструкции в ускоренном режиме.

"Все эти заборы забирают общественное пространство у горожан, это не допустимо. Мы приводим город в соответствие с архитектурными нормами и делаем его комфортным для жителей. Так уж получилось, что в 90-е предприниматели были вынуждены огораживать свои заведения. Сейчас в стране другая ситуация – для безопасности мы ставим тысячи камер по всему городу, обновляем технику. Но, к сожалению, заборы как были, так и остаются. Хотя они не несут функциональной, эстетической и иной нагрузки", – сказал замакима Алматы.

Кроме того, коммунальщикам поручено привести в порядок пешеходные зоны, а вместо снесенных заборов облагородить территории изгородями из зеленых насаждений.

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Не остались без внимания и киоски. В первую очередь будут демонтированы нерабочие, бесхозные и нелегальные строения.

Замакима пояснил, что коммунальщикам нужно идти на контакт с бизнесменами, выслушивать пожелания и содействовать им по возможности. Тем более, что подходы в маркетинге и рекламе изменились. Сегодня мало кто реагирует на висящиеяркие рекламные вывески, портящие городской пейзаж. Большинство предпринимателей используют для этого социальные сети.

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