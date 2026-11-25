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Работы одновременно ведутся на нескольких ключевых территориях, включая Shymbulak, Oi-Qaragai, ущелья Бутаковка и Кимасар, а строительство Almaty SuperSki находится в активной фазе. В результате постепенно формируется единая система горного отдыха, рассчитанная не только на зимний сезон, но и на круглогодичный туризм.

Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия. Основная модель предполагает последовательную модернизацию существующих курортов, развитие новых горных зон и их дальнейшую интеграцию в общую туристическую инфраструктуру.

Одни из наиболее заметных результатов уже достигнуты на курорте Oi-Qaragai. Здесь введены в эксплуатацию 10-местная гондольная и 6-местная кресельная канатные дороги, реализован первый этап развития горнолыжных трасс и открыта площадка для параглайдинга. Эти проекты расширяют возможности курорта как для зимнего спорта, так и для других форматов активного отдыха.

Практические работы развернуты и на курорте «Шымбулак». В рамках развития курорта ведется строительство новых подъемников, призванных увеличить пропускную способность, более равномерно распределить поток посетителей и расширить зону катания. Параллельно подготовительные работы ведутся в ущельях Бутаковка и Кимасар. В Бутаковке готовятся площадки для будущих станций канатной дороги и проводятся инженерно-геологические исследования, в Кимасаре подготовлена площадка будущей базовой станции.

В перспективе развитие этой части кластера предусматривает объединение «Шымбулака» и Oi-Qaragai системой канатных дорог и горнолыжных трасс.

Отдельным направлением становится Almaty SuperSki, который перешел в активную строительную фазу. Совместно с французской компанией POMA началась заливка фундаментов для канатных дорог, одновременно ведется их изготовление с учетом технических параметров будущего курорта. Всего для Almaty SuperSki предусмотрено строительство 11 канатных дорог.

При этом проект получает и локальную промышленную составляющую. После оценки потенциальных производителей одна из казахстанских компаний прошла квалификацию для выпуска отдельных элементов конструкций канатных дорог в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности. Таким образом, реализация крупного туристического проекта сопровождается передачей технологий и формированием новых производственных компетенций внутри страны.

К развитию Almaty SuperSki привлечены международные компании, специализирующиеся на проектировании горных курортов и туристической инфраструктуры. Архитектурная концепция разработана Foster + Partners, проектированием и производством деревянных несущих конструкций займется швейцарская Blumer-Lehmann, а концепцию горной деревни разрабатывает датская Bjarke Ingels Group с привлечением канадской Ecosign. Запуск курорта предусмотрен в декабре 2028 года.

При этом развитие горного кластера не сводится к строительству трасс и подъемников. Концепция предусматривает развитие хайкинг-инфраструктуры, визит-центров, цифровой навигации и системы безопасности в горах.

Ключевым принципом становится круглогодичное использование инфраструктуры. Зимой кластер должен обеспечивать возможности для горнолыжного спорта, тогда как в теплое время года акцент может смещаться на пешие маршруты, трекинг, велосипедные активности и другие виды отдыха в горах.

Такой подход позволяет рассматривать Алматинский горный кластер как единую туристическую территорию, а не набор отдельных курортов. Shymbulak, Oi-Qaragai, Almaty SuperSki и новые зоны развития должны постепенно дополнять друг друга, расширяя выбор маршрутов и форматов отдыха для жителей и туристов.

Таким образом, интеграция существующих и новых курортов, развитие транспортной и сервисной инфраструктуры и круглогодичный формат должны сформировать основу Алматинского горного кластера как одного из ключевых центров горного туризма Казахстана.